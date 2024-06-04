Страны ЕС потратили на помощь Киеву "для борьбы с РФ" больше денег, чем Штаты. Об этом заявил Джо Байден в интервью Time.

"Мы потратили много на Украину, но ЕС потратил больше. Европа потратила больше нас на борьбу с Россией", — отметил Байден.

Отвечая на вопрос о конечном итоге СВО на Украине и о том, каким он видит мир в этой стране, Байден заявил, что для него мир заключается в невозможности для РФ "оккупировать Украину". Он пояснил, что это не означает членства Киева в НАТО, но подразумевает аналогичные отношения, как и с другими странами, которым Штаты поставляют оружие для самообороны.

Российские власти не раз заявляли, что накачивание ВСУ оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода спецоперации. В мае Сергей Шойгу заявил, что общие потери ВСУ за 2024-ый превысили 111 000 человек и 21 000 единиц военной техники.

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