Бывший президент Америки Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин одерживает победу в СВО на Украине, в то время как страны Запада находятся в слабом положении.
В интервью каналу Fox News политик отметил: "Мы в куда более слабой позиции, поскольку Путин выигрывает".
Трамп подчеркнул, что западная пресса уже не говорит о победе Киева из-за неудачного контрнаступления ВСУ. Он также добавил, что у ВС Украины заканчиваются солдаты. Бывший лидер Штатов рассказал о своей беседе с премьером Венгрии Орбаном по поводу российско-украинского конфликта.
"Я спросил у Орбана, кто побеждает. Он сказал, что русские как воюющая нация, сражавшаяся с Наполеоном и Гитлером", — поделился Трамп.
Он неоднократно заявлял, что в случае переизбрания сможет урегулировать конфликт между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания, отметил, что проблема слишком сложна для столь простого решения.
Фото: en.kremlin.ru/The Kremlin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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