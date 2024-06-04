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Time: Байден счёл завершение СВО не лучшим вариантом для Киева
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:16

Time: Байден счёл завершение СВО не лучшим вариантом для Киева

Президент США заявил, что не считает предложение Кремля завершить конфронтацию на Украине наилучшим вариантом для киевского режима.

В интервью журналистам Time он ответил на вопрос, "является ли предложение Москвы о прекращении СВО лучшим вариантом, и на что надеяться Украине", словами: "Нет, это не так".

Российский посол в Америке Анатолий Антонов, комментируя предстоящий саммит по "формуле мира" Зеленского в Швейцарии, предупредил Украину о новых территориальных потерях, если Белый дом проигнорирует инициативы РФ по мирному урегулированию конфликта.

Фото: The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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