Президент США заявил, что не считает предложение Кремля завершить конфронтацию на Украине наилучшим вариантом для киевского режима.

В интервью журналистам Time он ответил на вопрос, "является ли предложение Москвы о прекращении СВО лучшим вариантом, и на что надеяться Украине", словами: "Нет, это не так".

Российский посол в Америке Анатолий Антонов, комментируя предстоящий саммит по "формуле мира" Зеленского в Швейцарии, предупредил Украину о новых территориальных потерях, если Белый дом проигнорирует инициативы РФ по мирному урегулированию конфликта.

Фото: The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)