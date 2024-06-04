Президент США заявил, что не считает предложение Кремля завершить конфронтацию на Украине наилучшим вариантом для киевского режима.
В интервью журналистам Time он ответил на вопрос, "является ли предложение Москвы о прекращении СВО лучшим вариантом, и на что надеяться Украине", словами: "Нет, это не так".
Российский посол в Америке Анатолий Антонов, комментируя предстоящий саммит по "формуле мира" Зеленского в Швейцарии, предупредил Украину о новых территориальных потерях, если Белый дом проигнорирует инициативы РФ по мирному урегулированию конфликта.
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Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
FT: Германия, Венгрия и Польша не усилят контроль за иноагентами
Германия, Варшава и Венгрия выразили несогласие с предложенной в ЕС мерой по усилению контроля над организациями ЕС, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом пишет Financial Times.
В Усолье-Сибирском жёлто-голубой дом перекрасили после жалоб
В Усолье-Сибирском в Иркутской области России жителям не понравился жёлто-голубой цвет одного из домов, после чего они собрали достаточное количество жалоб и заявили о своём желании перекрасить фасад. О произошедшем доложил российский литературно-художественный журнал «Подъём».
Эксперты узнали, что может быть вреднее колбасы
Медики поэкспериментировали с рядом продуктов, которые есть в каждом холодильнике.