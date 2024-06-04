Германия, Варшава и Венгрия выразили несогласие с предложенной в ЕС мерой по усилению контроля над организациями ЕС, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом пишет Financial Times.
Согласно предложенному законопроекту, в ЕС планируется сформировать центральный реестр для прессы, неправительственных организаций и лоббистов, которые получают финансирование из стран вне блока. Однако во время встречи послов ЕС ряд стран, включая ФРГ, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта. Некоторые члены союза заявили о своей неготовности принять закон на данном этапе.
Поддерживаемые ФРГ и другими странами международные неправительственные организации осудили меру, отмечая её сходство с законами об иноагентах в РФ и Грузии.
"Из-за этого Евросоюз могут обвинить в лицемерии. Мы критикуем Грузию за принятие закона, но обсуждаем схожий шаг", — заявил европейский дипломат изданию.
В связи с позицией Венгрии, ФРГ и Польши законопроект, вероятно, будет отправлен на пересмотр.
Фото: flickr.com/DHSgov (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
Политолог Михайленко: Турция заинтересована в БРИКС
Александр Михайленко, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХИГС дал комментарий по поводу заявлений Турции о возможном вступлении в БРИКС, а так же о реакции России на возможность вступления Турции в организацию. Специально для Newsinfo.Ru.
В Усолье-Сибирском жёлто-голубой дом перекрасили после жалоб
В Усолье-Сибирском в Иркутской области России жителям не понравился жёлто-голубой цвет одного из домов, после чего они собрали достаточное количество жалоб и заявили о своём желании перекрасить фасад. О произошедшем доложил российский литературно-художественный журнал «Подъём».
Эксперты узнали, что может быть вреднее колбасы
Медики поэкспериментировали с рядом продуктов, которые есть в каждом холодильнике.