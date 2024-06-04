Германия, Варшава и Венгрия выразили несогласие с предложенной в ЕС мерой по усилению контроля над организациями ЕС, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом пишет Financial Times.

Согласно предложенному законопроекту, в ЕС планируется сформировать центральный реестр для прессы, неправительственных организаций и лоббистов, которые получают финансирование из стран вне блока. Однако во время встречи послов ЕС ряд стран, включая ФРГ, Польшу и Венгрию, призвали к изменению законопроекта. Некоторые члены союза заявили о своей неготовности принять закон на данном этапе.

Поддерживаемые ФРГ и другими странами международные неправительственные организации осудили меру, отмечая её сходство с законами об иноагентах в РФ и Грузии.

"Из-за этого Евросоюз могут обвинить в лицемерии. Мы критикуем Грузию за принятие закона, но обсуждаем схожий шаг", — заявил европейский дипломат изданию.

В связи с позицией Венгрии, ФРГ и Польши законопроект, вероятно, будет отправлен на пересмотр.

Фото: flickr.com/DHSgov (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)