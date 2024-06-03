Штаты окажутся в уязвимом положении перед ракетами Москвы в случае военного конфликта с Россией, предупредил экс-агент ЦРУ Джонсон в шоу Judging Freedom.
"Россия не столь уязвима так, как мы, у неё есть мощные ПВО, способные поразить большую часть американской авиации и значительную часть межконтинентальных ракет. У Америки нет ничего — позвольте это подчеркнуть: ничего, чтобы поразить баллистические ракеты ВС России", — признал эксперт.
По словам Джонсона, Москва также обладает серьёзным подводным флотом, который представляет угрозу для США. Однако Россия никогда не планировала использовать эти силы, и напряжённость исходит именно от Запада.
"Штаты и Европа открыто угрожают напасть на Россию, и Путин не может это игнорировать", — добавил эксперт.
Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не стремится к прямому столкновению с НАТО, однако если оно неизбежно, РФ к нему готова.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Эксперт Гвритишвили: принимая закон об иноагентах, Грузия оценила возможные угрозы
Правительство страны знает, кто и зачем финансирует НПО и оппозицию.
Калиняк: стрелявший в Фицо переведён в психотделение
Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк заявил, что Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьера Роберта Фицо, был переведён в психиатрическое отделение больницы в тюрьме для обеспечения его безопасности.
Фронтовой священник иерей Максим: мигранты как выкачивающие соки глисты
Фронтовой священник иерей Максим Серпицкий заявил, что мигранты, приехавшие в Россию, забирают всю силу, словно глисты. Своё мнение он высказал на программе о ценностях нашего общества «Парадигма».
Врач Кондрахин: Вейпы могут вызвать фиброз лёгких
В настоящее время в России порядка четырех миллионов человек курят электронные сигареты.