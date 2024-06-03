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Джонсон: США уязвимы перед ракетами ВС РФ в случае войны
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:28

Джонсон: США уязвимы перед ракетами ВС РФ в случае войны

Штаты окажутся в уязвимом положении перед ракетами Москвы в случае военного конфликта с Россией, предупредил экс-агент ЦРУ Джонсон в шоу Judging Freedom.

"Россия не столь уязвима так, как мы, у неё есть мощные ПВО, способные поразить большую часть американской авиации и значительную часть межконтинентальных ракет. У Америки нет ничего — позвольте это подчеркнуть: ничего, чтобы поразить баллистические ракеты ВС России", — признал эксперт.

По словам Джонсона, Москва также обладает серьёзным подводным флотом, который представляет угрозу для США. Однако Россия никогда не планировала использовать эти силы, и напряжённость исходит именно от Запада.

"Штаты и Европа открыто угрожают напасть на Россию, и Путин не может это игнорировать", — добавил эксперт.

Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не стремится к прямому столкновению с НАТО, однако если оно неизбежно, РФ к нему готова.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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