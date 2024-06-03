Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк заявил, что Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьера Роберта Фицо, был переведён в психиатрическое отделение больницы в тюрьме для обеспечения его безопасности.
"Причина — его охрана. Он находится там, где обеспечено интенсивное наблюдение", — отметил Калиняк на пресс-конференции.
Он также пояснил, что решение о переводе Цинтулы было принято, чтобы он не причинил себе вреда и не получил травмы от сторонников премьера. Ранее СМИ Словакии сообщали, что 71-летний Цинтула находится под круглосуточным наблюдением, а его перевод предпринят в профилактических целях.
Покушение на Фицо произошло 15 мая. Нападавший произвёл пять выстрелов, и полиция задержала его на месте. По данным МВД, у Цинтулы были политические мотивы, связанные с несогласием с действиями кабмина страны, включая противодействие остановке поставок вооружения ВСУ.
Ему грозит от 25 лет до пожизненного срока. Следователи также проверяют версию о возможных сообщниках нападавшего. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Киеву и членства Украины в НАТО, утверждая, что это могло бы привести к началу Третьей мировой войны.
Фото: European Commission/Jean-François Badias (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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