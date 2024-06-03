Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Украина могла бы избежать катастрофы, если бы не решение Джорджа Буша-младшего поддержать её вступление в блок НАТО.
"Решение после саммита Альянса в Бухаресте в 2008-ом присоединить Украину к НАТО было катастрофическим. Негативные итоги этого нельзя приуменьшать", — подчеркнул Миршаймер.
По его мнению, если бы не обещания Штатов, Украина сохранила бы нейтралитет и оставалась бы "в целости и сохранности". Эксперт добавил, что сегодня не стоял бы вопрос об эскалации между державами и глобальной войне, если бы Буш-младший не предпринял такой шаг в отношении Киева. Ответственность за это решение лежит на американцах, заключил Миршаймер.
Во время саммита НАТО в Бухаресте Буш-младший заявил, что США поддерживают стремление Украины вступить в Альянс. Президент Путин позже отметил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин начала СВО.
Фото: U.S. Navy photo by Senior Chief Photographer's Mate Heidi Wasson (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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