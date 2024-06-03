Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 89,3755
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 96,8721
Миршаймер: в трагедии Украины виновен Буш-младший
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:21

Миршаймер: в трагедии Украины виновен Буш-младший

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что Украина могла бы избежать катастрофы, если бы не решение Джорджа Буша-младшего поддержать её вступление в блок НАТО.

"Решение после саммита Альянса в Бухаресте в 2008-ом присоединить Украину к НАТО было катастрофическим. Негативные итоги этого нельзя приуменьшать", — подчеркнул Миршаймер.

По его мнению, если бы не обещания Штатов, Украина сохранила бы нейтралитет и оставалась бы "в целости и сохранности". Эксперт добавил, что сегодня не стоял бы вопрос об эскалации между державами и глобальной войне, если бы Буш-младший не предпринял такой шаг в отношении Киева. Ответственность за это решение лежит на американцах, заключил Миршаймер.

Во время саммита НАТО в Бухаресте Буш-младший заявил, что США поддерживают стремление Украины вступить в Альянс. Президент Путин позже отметил, что возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин начала СВО.

Фото: U.S. Navy photo by Senior Chief Photographer's Mate Heidi Wasson (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Калиняк: стрелявший в Фицо переведён в психотделение

Калиняк: стрелявший в Фицо переведён в психотделение

Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк заявил, что Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьера Роберта Фицо, был переведён в психиатрическое отделение больницы в тюрьме для обеспечения его безопасности.

Читать полностью
Внук Оппенгеймера в Хиросиме призвал не допустить новые ядерные удары

Внук Оппенгеймера в Хиросиме призвал не допустить новые ядерные удары

Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы, посетил Хиросиму и встретился с Кэйко Огурой, пережившей бомбардировку ВС США в 1945 году. На пресс-конференции он подчеркнул важность солидарности и необходимость предотвращения повтора ядерных ударов.

Читать полностью

Общество

Врач Кондрахин: Вейпы могут вызвать фиброз лёгких

Врач Кондрахин: Вейпы могут вызвать фиброз лёгких

В настоящее время в России порядка четырех миллионов человек курят электронные сигареты.

Читать полностью
В России участникам СВО хотят вернуть когда-то изъятые водительские права

В России участникам СВО хотят вернуть когда-то изъятые водительские права

В России намерены отдать обратно все когда-то изъятые водительские права вернувшимся участникам СВО. Все поправки уже одобрены в КоАП, пишет RVTI со ссылкой на источник.

Читать полностью

Новости