Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий считает, что отсутствие Байдена обесценивает идею саммита по Украине в Швейцарии. По его мнению, лидеры государств осознают, что без участия Москвы в таких мероприятиях нет смысла.

Как сообщил Белый дом, Вашингтон будут представлять вице-президент Харрис и советник Салливан.

"Отсутствие Байдена девальвирует идею, предполагавшую участие первых лиц", — заявил Слуцкий РИА Новости.

Однако США не могут пропустит антироссийский шабаш Зеленского, это противоречит линии "сдерживание России". По словам Слуцкого, конференция обречена на провал ещё до её начала.

"Авторитетные лидеры государств глобального большинства: КНР, Бразилии, Саудовской Аравии и других, отказались ехать. Они понимают, что без участия России в этом нет смысла, это дешёвый политический водевиль", — добавил депутат.

Фото: The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)