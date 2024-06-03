Президент Болгарии Румен Радев заявил, что ситуация на Украине становится неконтролируемой из-за нарушения красных линий Западом. Это заявление сделано в интервью национальному телевидению страны.

"До сих пор были две красные линии, сдерживавшие неконтролируемую эскалацию конфликта. Это ограничение географических рамок Украиной и недопущение прямого боестолкновения войск НАТО и РФ. С разрешением применять оружие Запада в глубине России и отправлять инструкторов на линию фронта эти лини нарушены", — сказал Радев.

Президент выскажет свою позицию, если будет представлять Болгарию на саммите НАТО в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Решение о том, кто именно представит страну, должно принять правительство. Радев подчеркнул, что этот саммит является "экзистенциальным" и не похож на предыдущие встречи.

С 2012 года Болгарию представлял глава государства. Однако в прошлом году правительство отправило на саммит премьера Николая Денкова. Болгарские СМИ связывали это решение с тем, что президент Радев выступал против помощи ВСУ.

Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)