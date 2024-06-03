Боец 488 мотострелкового полка Сергей "Марк" почти два года участвует в СВО и поделился своими наблюдениями о тактике польских наёмников на стороне ВСУ. По его словам, действуют они по чётко разработанной схеме: идут на передний край, проводят штурм, а затем отступают, оставляя на позициях украинцев.

Сергей впервые столкнулся с иностранцами через два месяца после того, как оказался на передовой. Как рассказал 29-летний ефрейтор RT, польских солдат направляли на начальные этапы штурмов.

"Как только выявляют слабые места, отправляет наёмников. Они работают группами: пришли, навели хаос и ушли. Потом запускают дроны: своих людей берегут. Когда наши идут отбивать территорию, там уже мобилизованные украинцы", — рассказывает Сергей.

В конце 2022-о Сергей получил контузию. В ходе штурма ему нужно вести огонь из РПГ-7. От адреналина боец забыл заткнуть уши. Отстрелял три ящика, когда опомнился.

До спецоперации "Марк" служил в Кремлёвском полку водителем, а затем работал на городском хлебокомбинате. Осенью 2022 года получил повестку и начал выполнять боевые задачи. В марте 2024-го Сергей и 30 его сослуживцев должны были занять позиции после отработки "Солнцепёков".

"Четыре дня нас выбивали из блиндажа, в первую ночь сбросили противотанковую мину, которая не взорвалась, потом дроны скинули гранаты. Нас долбили танками, но поверх блиндажа, "Градами". И 10 марта противник понял, что нас можно достать только дронами: один висит, другой сбрасывает гранаты. Украинцы попытались вскрыть блиндаж "Бабой-ягой". "Звук газонокосилки раздавался всё ближе, а при сбросе сработала чека", — поделился боец.

Очередной удар пришёлся на вход в укрепление, и блиндаж был разрушен. Сергей оглох на левое ухо, но добрался до окопа. Утром от леса ничего не осталось.

Эвакуация раненых в условиях плотного огня значительно осложнена: "Медики — самое ценное, они снимают кресты, заходя в красную зону, поскольку на них идёт охота".

Только попав к медикам, Сергей осознал своё состояние: множественные раны лица и конечностей, левой голени, контузию. Позже случился микроинсульт, врачи перенесли его и сработали профессионально.

У "Марка" открылось венозное кровотечение, и его отправили в госпиталь. Пока Сергей восстанавливался, его сослуживцы захватили дрон с нацистской символикой.

"До того момента у меня были сомнения: неужели нацисты воюют? Одно дело, когда их на улице схватили и привезли на фронт. Но тут сами рисуют свастику на лопастях дрона… Это люфтваффе", — поделился военный.

Отпуск по ранению у Сергея заканчивается через пару недель, он вернётся на передовую.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)