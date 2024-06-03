Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы, посетил Хиросиму и встретился с Кэйко Огурой, пережившей бомбардировку ВС США в 1945 году. На пресс-конференции он подчеркнул важность солидарности и необходимость предотвращения повтора ядерных ударов.

"Поскольку напряжённость между державами растёт, а гонка вооружений продолжается, пора поучиться советам моего деда, который подчёркивал необходимость международной солидарности, и думать о мире. Визит в Хиросиму стал поводом для изучения прошлого, я узнал о последствиях атомной бомбардировки. Мы не должны использовать бомбы, включая атомные", — рассказал Чарльз Оппенгеймер.

Он находился в Хиросиме 1 июня, посетил мемориальный парк, посвящённый жертвам атомного удара США, и встретился с Кэйко Огурой. В 2023 году Огура также встречалась с лидерами G7 во время саммита в Хиросиме.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны стали единственным в истории боевым применением ЯО. В результате взрыва в Хиросиме погибли от 70 000 до 100 000 человек, а в Нагасаки — около 70 000. Общее число жертв, включая умерших от последствий радиации, превышает 500 000 человек.

Фото: flickr.com/Otis Historical Archives of "National Museum of Health & Medicine" (OTIS Archive 1) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)