Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 89,3755
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.06.2024 : 96,8721
Внук Оппенгеймера в Хиросиме призвал не допустить новые ядерные удары
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:34

Внук Оппенгеймера в Хиросиме призвал не допустить новые ядерные удары

Чарльз Оппенгеймер, внук создателя атомной бомбы, посетил Хиросиму и встретился с Кэйко Огурой, пережившей бомбардировку ВС США в 1945 году. На пресс-конференции он подчеркнул важность солидарности и необходимость предотвращения повтора ядерных ударов.

"Поскольку напряжённость между державами растёт, а гонка вооружений продолжается, пора поучиться советам моего деда, который подчёркивал необходимость международной солидарности, и думать о мире. Визит в Хиросиму стал поводом для изучения прошлого, я узнал о последствиях атомной бомбардировки. Мы не должны использовать бомбы, включая атомные", — рассказал Чарльз Оппенгеймер.

Он находился в Хиросиме 1 июня, посетил мемориальный парк, посвящённый жертвам атомного удара США, и встретился с Кэйко Огурой. В 2023 году Огура также встречалась с лидерами G7 во время саммита в Хиросиме.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны стали единственным в истории боевым применением ЯО. В результате взрыва в Хиросиме погибли от 70 000 до 100 000 человек, а в Нагасаки — около 70 000. Общее число жертв, включая умерших от последствий радиации, превышает 500 000 человек.

Фото: flickr.com/Otis Historical Archives of "National Museum of Health & Medicine" (OTIS Archive 1) (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Калиняк: стрелявший в Фицо переведён в психотделение

Калиняк: стрелявший в Фицо переведён в психотделение

Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк заявил, что Юрай Цинтула, совершивший покушение на премьера Роберта Фицо, был переведён в психиатрическое отделение больницы в тюрьме для обеспечения его безопасности.

Читать полностью
Боррель: Россия вмешивается в выборы в Европарламент

Боррель: Россия вмешивается в выборы в Европарламент

В преддверии выборов в Европарламент Жозеп Боррель опубликовал статью об информационном противостоянии с Москвой. Бездоказательно он обвинил российские власти в попытках повлиять на внутренние дела ЕС.

Читать полностью

Общество

Врач Кондрахин: Вейпы могут вызвать фиброз лёгких

Врач Кондрахин: Вейпы могут вызвать фиброз лёгких

В настоящее время в России порядка четырех миллионов человек курят электронные сигареты.

Читать полностью
В России участникам СВО хотят вернуть когда-то изъятые водительские права

В России участникам СВО хотят вернуть когда-то изъятые водительские права

В России намерены отдать обратно все когда-то изъятые водительские права вернувшимся участникам СВО. Все поправки уже одобрены в КоАП, пишет RVTI со ссылкой на источник.

Читать полностью

Новости