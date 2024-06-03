Вице-президент Америки Камала Харрис и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан примут участие в конференции по Украине 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Люцерне, Швейцария. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
"Вице-президент Харрис 15 июня отправится в Люцерн, чтобы принять участие в саммите по Украине. Помощник президента США Салливан вместе также будет представлять Соединённые Штаты", — говорится в сообщении.
Во время визита Харрис подтвердит поддержку народа Украины. Советник президента США по национальной безопасности будет сопровождать её на саммите. Ранее китайские власти заявили, что повестка конференции по Украине в Швейцарии не соответствует требованиям Поднебесной.
Фото: The White House (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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