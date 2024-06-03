Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что Нацгвардия Украины решила интерпретировать закон о мобилизации по-своему и отказалась демобилизовать пленных. По словам Гончаренко, закон, вступивший в силу 18 мая, предоставляет право на демобилизацию солдатам, прошедшим пленение.

Однако, как отметил депутат, Нацгвардия выпустила внутренний документ, согласно которому демобилизации подлежат только пленные, освобождённые после 18 мая 2024-го.

"Это безумие, в законе чётко сказано, что все бывшие пленные должны быть уволены", — подчеркнул Гончаренко, пообещав разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее Гончаренко также сообщал о решении властей Киева мобилизовать сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, что он назвал не менее абсурдным.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)