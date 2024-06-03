Швейцарская армия начнёт обеспечивать безопасность в преддверии конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Бюргенштоке. Согласно заявлению правительства, большая часть задействованных войск приступит к выполнению этой задачи 3 июня. С 5 по 19 июня до 4000 солдат будут выполнять задачи по поддержке мероприятия.

"Большинство войск заступит на службу в понедельник", — сообщило правительство, уточнив, что в функции армии входит защита объектов, наблюдение и логистика.

Военные также будут содействовать полиции Нидвальден, где расположен Бюргеншток. Помимо этого, армия обеспечит работу транспортной авиации и проведёт воздушную разведку.

"Армия усиливает службу воздушной полиции и обеспечивает перевозку персон, пользующихся международной защитой", — отметило правительство.

Ограничения на использование неба Швейцарии будут действовать с 09:00 мск 13 июня до 21:00 мск 17 июня, включая некоммерческие полёты и полёты БПЛА. Безопасность обеспечат самолёты F/A-18 и ПВО, дополнительные РЛС и работа воздушной полиции.

Конференция по Украине соберёт более 160 делегаций из стран "Большой семёрки", "Большой двадцатки" и БРИКС. По сообщению Федерального департамента иностранных дел, Москва не была приглашена на это мероприятие.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)