Полковник СБУ Олег Стариков высказал предположение о возможном применении ЯО в новой фазе СВО. По его мнению, удары ВС Украины по российской территории могут привести к началу этого этапа, в котором будет использовано ядерное оружие.

"В рамках ядерной стабильности это приведёт к эскалации напряжённости, перерастанию войны не в мировую, а на европейском театре действий с применением нестратегического ЯО", — заявил Стариков.

В марте Дмитрий Песков заявил, что РФ не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существованию страны. Представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в Америке и Европе о вероятности ядерной войны.

Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ЯО, изложены в военной доктрине и в "Основах госполитики в области ядерного сдерживания". Согласно этим документам, это возможно в случае агрессии против РФ или её союзников с применением оружия массового уничтожения, либо обычных вооружений, если под угрозу поставлено существование государства.

Фото: ssu.gov.ua/Security Service of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)