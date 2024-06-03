В преддверии выборов в Европарламент Жозеп Боррель опубликовал статью об информационном противостоянии с Москвой. Бездоказательно он обвинил российские власти в попытках повлиять на внутренние дела ЕС.

Незадолго до выборов ЕС расширил ограничения против СМИ РФ в Европе. Теперь на территории Евросоюза запрещено "вещание" РИА Новости, "Известий", "РГ", а также Voice of Europe.

"Избиратели проголосуют за новый состав Европарламента. Мы должны защитить демократические процессы от вмешательства", — написал Боррель в статье на сайте европейской внешнеполитической службы.

По его словам, попытки вмешательства участились со стороны России. Боррель утверждает, что для лучшего воздействия на европейцев "пропагандисты" используют "горячие" политические темы.

"Без проверки социальные сети дают быстрые средства для охвата, в других условиях аудитория не стала бы к ним прислушиваться", — пояснил Боррель.

Он также добавил, что сам периодически становится целью информационных атак. Боррель заверяет, что в ЕС созданы инструменты для противостояния дезинформации, включая Закон о цифровых услугах. В ЕС стараются сохранить баланс между свободой слова и борьбой.

Фото: newsroom.consilium.europa.eu/European Union (Attribution)