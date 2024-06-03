Россия выигрывает в СВО и скоро адаптируется к ударам американского оружия, пишет Washington Post.

Москва фактически выигрывает в конфликте и через несколько месяцев адаптируется, заявили эксперты газеты. Член центра RAND Сэмюэл Черэп и научный директор "Европейского совета по международным отношениям" отметили, что удары по России не будут иметь кардинального влияния на ход конфликта. Они подчеркнули, что Москва выигрывает в конфронтации.

По их мнению, через три или шесть месяцев Киев и союзники США будут вновь уговаривать Вашингтон пойти на эскалацию, чтобы "развернуть негативную тенденцию". Однако, как отмечают эксперты, ни Киев, ни Запад не показывают признаков готовности к переговорам с Кремлём.

Ранее представитель Госдепа сообщил, что Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы по целям в РФ, угрожающими району Харькова, но не разрешал использование ATACMS и иных средств дальнего поражения. США также разрешат ВСУ бить по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, из РСЗО HIMARS, GMLRS и артиллерии.

Фото: defensie.nl/Ministerie van Defensie (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)