Отправка систем Patriot в Харьков станет самоубийственной для ЗРК и гарантирует их уничтожение ВС России, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

В своём блоге на YouTube он предположил, что размещение систем ПВО Patriot в Харькове приведёт к их неизбежному уничтожению Россией. Он отметил, что Москва ранее уже ликвидировала множество систем С-300 и других ПВО, расположенных в этом регионе.

Меркурис подчеркнул, что приближение Patriot к Харькову создаёт значительный риск, поскольку дроны-шпионы могут быстро обнаружить машины, и Россия может запустить ракеты для уничтожения столь дорогостоящих систем. Он отметил, что Харьков практически полностью лишился ПВО из-за систематических и методичных атак ВС России.

Ранее министр Андрей Белоусов сообщил, что Украина потеряла более 35 000 военнослужащих и свыше 2 700 единиц техники в мае 2024 года. Белоусов также отметил, что поставки оружия, разведывательные данные и подготовка ВСУ со стороны западных стран эскалируют и затягивают конфликт.

Фото: dvidshub.net/Lance Cpl. Alyssa Chuluda (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)