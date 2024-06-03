Отправка систем Patriot в Харьков станет самоубийственной для ЗРК и гарантирует их уничтожение ВС России, заявил британский эксперт Александр Меркурис.
В своём блоге на YouTube он предположил, что размещение систем ПВО Patriot в Харькове приведёт к их неизбежному уничтожению Россией. Он отметил, что Москва ранее уже ликвидировала множество систем С-300 и других ПВО, расположенных в этом регионе.
Меркурис подчеркнул, что приближение Patriot к Харькову создаёт значительный риск, поскольку дроны-шпионы могут быстро обнаружить машины, и Россия может запустить ракеты для уничтожения столь дорогостоящих систем. Он отметил, что Харьков практически полностью лишился ПВО из-за систематических и методичных атак ВС России.
Ранее министр Андрей Белоусов сообщил, что Украина потеряла более 35 000 военнослужащих и свыше 2 700 единиц техники в мае 2024 года. Белоусов также отметил, что поставки оружия, разведывательные данные и подготовка ВСУ со стороны западных стран эскалируют и затягивают конфликт.
Фото: dvidshub.net/Lance Cpl. Alyssa Chuluda (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Боррель: Россия вмешивается в выборы в Европарламент
В преддверии выборов в Европарламент Жозеп Боррель опубликовал статью об информационном противостоянии с Москвой. Бездоказательно он обвинил российские власти в попытках повлиять на внутренние дела ЕС.
Тимоти Хо: Китай готовит хакеров к ударам по критической инфраструктуре США
США выражают обеспокоенность подготовкой хакеров Поднебесной к скрытым диверсиям против гражданской инфраструктуры Штатов.
Врач Кондрахин: Вейпы могут вызвать фиброз лёгких
В настоящее время в России порядка четырех миллионов человек курят электронные сигареты.
В России участникам СВО хотят вернуть когда-то изъятые водительские права
В России намерены отдать обратно все когда-то изъятые водительские права вернувшимся участникам СВО. Все поправки уже одобрены в КоАП, пишет RVTI со ссылкой на источник.