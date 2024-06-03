Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв в интервью NEWS.ru сообщил, что в Генштабе имеется список целей для поражения на Западе и их очерёдность в случае посягательства на безопасность страны. В рамках ядерной доктрины России допускается использование оружия массового поражения для защиты госбезопасности.
По словам Журавлёва, нет смысла бить по крупным городам Евросоюза, поскольку в них нет баз НАТО или штабов. Он уточнил, что основное военное руководство блока НАТО находится в небольшом бельгийском городе Монс, хотя официальным местоположением штаба значится Брюссель. Журавлёв подчеркнул, что удар по любому европейскому городу ЯО может привести к ядерной войне с катастрофическими последствиями для всего человечества.
Ранее Журавлёв заявил, что ракеты "Кинжал" способны поражать столицы любых государств в Европе, и отметил, что это оружие было испытано во время совместных учений авиации РФ и Беларуси.
Фото: duma.gov.ru/State Duma (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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