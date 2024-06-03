В ходе операции в районе Часов Яра российским солдатам удалось нанести серьёзный удар по позициям ВСУ благодаря информации, полученной из телефона командира эвакуационной группы Киева. Командир штурмовиков с позывным "DVD" рассказал, что украинский боевик попал в плен и при себе имел телефон с "Крапивой". Это приложение содержало данные о дислокации подразделений противника — пехоты, артиллеристов, танков и резервов.

"Командира ВСУ эвакуировали, по нам шёл огонь. После изучения телефона нанесли авиаудары", — отметил "DVD".

Находка помогла десантникам подавить огневые точки и захватить опорник ВСУ, расположенный в одном из зданий. Многие военные киевского режима, включая командира эвакуационной группы, сдались в плен. МО РФ поделилось подробностями штурма, который завершился успешным захватом крупного опорного пункта украинцев.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)