В ходе операции в районе Часов Яра российским солдатам удалось нанести серьёзный удар по позициям ВСУ благодаря информации, полученной из телефона командира эвакуационной группы Киева. Командир штурмовиков с позывным "DVD" рассказал, что украинский боевик попал в плен и при себе имел телефон с "Крапивой". Это приложение содержало данные о дислокации подразделений противника — пехоты, артиллеристов, танков и резервов.
"Командира ВСУ эвакуировали, по нам шёл огонь. После изучения телефона нанесли авиаудары", — отметил "DVD".
Находка помогла десантникам подавить огневые точки и захватить опорник ВСУ, расположенный в одном из зданий. Многие военные киевского режима, включая командира эвакуационной группы, сдались в плен. МО РФ поделилось подробностями штурма, который завершился успешным захватом крупного опорного пункта украинцев.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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