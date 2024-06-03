Америка приближается к войне, предупредил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. В своём сообщении в соцсети X он отметил, что мы практически являемся свидетелями конца либерального политического миропорядка Штатов.
Москва неоднократно подчёркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, однако не оставит без внимания потенциально опасные для её интересов действия НАТО. Россия остаётся открытой к диалогу на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию ЕС. Президент Путин также отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает этого, Москва готова.
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Тимоти Хо: Китай готовит хакеров к ударам по критической инфраструктуре США
США выражают обеспокоенность подготовкой хакеров Поднебесной к скрытым диверсиям против гражданской инфраструктуры Штатов.
В Казахстане возбуждено дело об угрозах адвокату экс-министра Бишимбаева
Полиция Казахстана возбудила уголовное дело по факту угроз в адрес адвоката осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, Ерлана Газымжанова. Об этом пишет портал Orda.kz со ссылкой на данные МВД страны.
Из-за хакерского взлома сеть универсамов «Верный» потеряла свыше 100 миллионов рублей
Сеть универсамов «Верный» уже три дня находится под атакой хакеров. У организации не работают приложения, не открывается сайт и даже с кассами самообслуживания происходят какие-то неполадки. Ущерб сети продуктовых магазинов «Верный» оценивается в более 100 миллионов рублей ежедневно, сообщила организация газете «Коммерсантъ».
Немецкий инвестор Ральф Новак осуждён на пять лет колонии за хищение 52,4% акций BelkaCar
Инвестора Ральфа Новака приговорили к 5 годам в тюрьме за хищение боле чем 50% акций у каршеринговой организации BelkaCar. Спустя несколько лет другой акционер Борис Зимин также оказался участников дела о воровстве и заочно уже осуждён.