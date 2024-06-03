Америка приближается к войне, предупредил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. В своём сообщении в соцсети X он отметил, что мы практически являемся свидетелями конца либерального политического миропорядка Штатов.

Москва неоднократно подчёркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, однако не оставит без внимания потенциально опасные для её интересов действия НАТО. Россия остаётся открытой к диалогу на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию ЕС. Президент Путин также отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает этого, Москва готова.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)