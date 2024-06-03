Некоторые чиновники Запада выражают обеспокоенность ядерным ответом Кремля на действия Запада, пишет Financial Times. Эти опасения связаны с разрешением на использование передаваемого ВСУ оружия для ударов по территории РФ.
FT отмечает, что чиновники обеспокоены возможной эскалацией сложившейся ситуации. Они опасаются, что Москва воспримет это как эскалацию прокси-войны со стороны Запада и может предпринять симметричные ответные меры, включая контрудары по территории членов блока НАТО.
Газета также уточняет, что военная доктрина России якобы предусматривает применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с Североатлантическим альянсом.
Ранее член Совета по оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что Москва должна послать всему миру сигнал, проведя демонстративные ядерные испытания, чтобы предотвратить удары ВСУ дальнобойным оружием Запада по российской территории.
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