США выражают обеспокоенность подготовкой хакеров Поднебесной к скрытым диверсиям против гражданской инфраструктуры Штатов. Об этом заявил генерал Тимоти Хо, назначенный начальником кибербезопасности ВС США и глава Национального агентства по шпионажу, его слова приводит Wall Street Journal.
Генерал Хо отметил, что хакерская сеть КНР Volt Typhoon активно готовится к потенциальным разрушительным атакам на критическую инфраструктуру. По его словам, китайские хакеры не только пытаются похитить военные данные, но и стремятся "скрыться в сети инфраструктуры", которая не имеет разведывательной ценности.
"У них нет другой цели, только планировать атаки на сети, поскольку здесь они не извлекают данные", — подчеркнул Хо.
Ранее официальные лица США выражали опасения, что в случае конфликта на Тайване Китай может провести кибератаки на ключевые объекты инфраструктуры США или их союзников.
Фото: commons.wikimedia.org/Colin (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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