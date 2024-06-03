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Полковник Литовкин: ЗРК Patriot не несёт серьёзной угрозы для РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:03

Полковник Литовкин: ЗРК Patriot не несёт серьёзной угрозы для РФ

Зенитные комплексы Patriot на вооружении Украины не представляют большой угрозы для РФ, поскольку эти системы предназначены для защиты, а не для нападения. Об этом заявил полковник Виктор Литовкин в интервью "Ленте.ру".

"Patriot обнаруживает объекты в радиусе 400 км, а сбивают в радиусе 150 км. Так что ничего страшного не произойдёт, над территорией РФ ничего они сбить не могут. Во-первых, их мало. Во-вторых, они нужны, чтобы защищать города", — пояснил Литовкин.

Он также отметил, что Украина использовала оружие Запада против РФ и до получения официального разрешения.

"Это разрешение — информационный вброс. Показать, что Запад поддерживает Киев в борьбе против России. На самом деле глобально ничего не меняется," — добавил Литовкин.

Ранее глава штаба по вопросам Украины в ФРГ генерал Кристиан Фройдинг допустил использование ВСУ систем противовоздушной обороны Patriot для нанесения ударов по российской авиации.

Фото: dvidshub.net/Lance Cpl. Alyssa Chuluda (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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