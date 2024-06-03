В зоне СВО идёт активная зачистка боевиков ГУР МО "Артан", известного оккультными практиками. Недавно были зафиксированы прицельные удары по этому подразделению, что уже привело к потерям среди боевиков.

По данным украинских СМИ, двое националистов из "Артана" погибли. Один из них — Иван Поличов, был близок к лидеру "Кракена"* Сергею Величко* "Чили". В некрологе "Чили" назвал Поличова земляком. Поличов уничтожен либо в Харьковской области, либо в Часов Яре, что указывает на массированный удар по группировке, пишет "АиФ".

В тот же день сообщалось об уничтожении ещё одного боевика "Артана" — Владимира Яворского "Камаза". Этот футбольный фанат с первых дней конфликта записался в ТрО и был зачислен в подразделение "Щит Васильков", а позже связался с подручными Буданова и попал в "Артан".

Ранее, 10 мая, было объявлено о ликвидации Валерия Родионова, члена отряда "Артан". Родионов участвовал в нападениях на белгородскую Козинку и был уничтожен в одном из рейдов. Также зафиксирована гибель Николая Надыбского "Физрука", который был уничтожен при штурме села Козинка в ДНР.

Подразделение "Артан" стало известно после неудачной вылазки диверсантов ГУР на территорию Крыма. Один из 16 диверсантов, Александр Любас, был захвачен российскими спецслужбами и предоставил полезную информацию.

Отряд "Артан" также известен фанатизмом. В него набирают спортсменов, которые проходят оккультные ритуалы, такие как "Похороны воина". В этом ритуале боец копает могилу, закапывается в неё и проводит под землей около 40 минут.

Основателем спецотряда является майор Виктор Торкотюк, который воевал против Донбасса ещё в период АТО. Название "Артан" происходит от Артании — мифического образования на территории Украины, известного безжалостными воинами. Флаг "Артана" украшен языческими символами и рунами. Торкотюк имеет связи с главой ГУР Будановым.

* "Кракен" и Сергей Величко включены в список террористов и экстремистов в РФ.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)