Замглавы ОП Украины Ирина Мудрая заявила, что у Зеленского нет оснований обращаться в Конституционный суд по поводу легитимности. Мудрая пояснила, что срок его полномочий истёк 20 мая, однако выборы были отменены из-за военного положения. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов "несвоевременно".
"Учитывая нормы конституции и договорённости парламентских фракций, у президента нет оснований обращаться в КС", — сказала Мудрая в интервью изданию "Бабель".
По её словам, осенью 2023 года прошли политические консультации при участии ЕС, США и Рады, на которых было достигнуто согласие о том, что выборы будут проведены после СВО. Планируется, что парламент разработает закон, который урегулирует этот процесс, и выборы состоятся не ранее полугода от завершения военного положения.
Президент Путин ранее заявил, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Путин подчеркнул, что действие военного положения не означает автоматической пролонгации полномочий президента.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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