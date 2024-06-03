Замглавы ОП Украины Ирина Мудрая заявила, что у Зеленского нет оснований обращаться в Конституционный суд по поводу легитимности. Мудрая пояснила, что срок его полномочий истёк 20 мая, однако выборы были отменены из-за военного положения. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов "несвоевременно".

"Учитывая нормы конституции и договорённости парламентских фракций, у президента нет оснований обращаться в КС", — сказала Мудрая в интервью изданию "Бабель".

По её словам, осенью 2023 года прошли политические консультации при участии ЕС, США и Рады, на которых было достигнуто согласие о том, что выборы будут проведены после СВО. Планируется, что парламент разработает закон, который урегулирует этот процесс, и выборы состоятся не ранее полугода от завершения военного положения.

Президент Путин ранее заявил, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. Путин подчеркнул, что действие военного положения не означает автоматической пролонгации полномочий президента.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)