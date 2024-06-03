Полиция Казахстана возбудила уголовное дело по факту угроз в адрес адвоката осуждённого экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева, Ерлана Газымжанова. Об этом пишет портал Orda.kz со ссылкой на данные МВД страны.
Согласно информации, уголовное дело возбуждено по статье за угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования по заявлению Газымжанова. В данный момент ведутся следственные действия, по итогам которых правоохранители примут процессуальное решение.
Также продолжается расследование дела об угрозах в адрес судьи Айжан Кульбаевой, которая вела процесс Бишимбаева. Детали этого дела пока не разглашаются в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса.
Напомним, что в мае суд приговорил казахского экс-министра Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за жестокое убийство гражданской супруги Салтанат Нукеновой, избиение которой длилось несколько часов.
Фото: commons.wikimedia.org/Мазур Владимир (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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