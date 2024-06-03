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В ЛНР женщину обвинили в госизмене за укрытие ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:30

В ЛНР женщину обвинили в госизмене за укрытие ВСУ

В Луганской Республике 50-летняя женщина была задержана за укрытие украинских боевиков на протяжении двух лет. Согласно заявлению прокуратуры ЛНР, жительница региона действовала по заданию Главного управления украинской разведки, пишет "Mash на Донбассе".

В 2022 году двое украинских солдат прибыли на подконтрольную Киеву территорию ЛНР. Когда российские силы отбили населённый пункт, местная жительница приютила военных у себя. Женщина оформила себе российский паспорт и приобрела медицинские справки для своих "сожителей" с целью вывезти их на Украину. Однако троицу задержали на границе.

Прокуратура ЛНР признала возбуждение уголовного дела за госизмену законным.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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