Самолёты ДРЛО ASC 890, которые Швеция планирует передать ВСУ, уступают "летающим радарам" ВС РФ А-50У. Такую оценку дал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов журналистам "Известий".

Михайлов подчеркнул, что борты ДРЛО играют ключевую роль в контроле неба, отслеживая взлёты авиации и запуски ракет.

"Конечно, они укрепляют возможности ВСУ. Но турбовинтовые самолёты рассчитаны на небольшой радиус по сравнению с А-50, который имеет гораздо большие характеристики как авиационные, так и по радару", — отметил он.

Эксперт добавил, что ASC 890 станут лёгкими целями для авиации РФ и средств противовоздушной обороны. По его мнению, эти самолёты могут быть поражены дальнобойными ракетами ЗРК С-400.

В феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о намерении возобновить выпуск самолётов ДРЛО А-50. В сентябре 2023-го "Ростех" передал ВКС модернизированный А-50У.

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