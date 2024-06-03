Кремль выражает готовность развивать конструктивные отношения с новым правительством Мексики после выборов, заявил посол Николай Софинский РИА Новости. Софинский отметил, что РФ открыта к сотрудничеству с любым правительством, избранным мексиканцами.
"Наша позиция такова, что мы всегда открыты к диалогу с любым правительством, которое избрано народом. И готовы развивать отношения в том объёме, в каком готово новое избранное руководство Мексики. Независимо от того, кто победит, вопрос будет за новым мексиканским руководством," — подчеркнул Софинский, комментируя перспективы отношений двух стран после прошедших в Мексике выборов.
По данным системы подсчёта голосов INE, кандидат Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах, набирая до 60,7% голосов. Официальные результаты будут объявлены после завершения подсчёта после 8 июня. Президентом станет кандидат, набравший больше всего голосов в одном туре по системе относительного большинства. Инаугурация состоится 1 октября, через четыре месяца после выборов.
Фото: flickr.com/ Secretaría de Cultura Ciudad de México from México (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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