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Посол Софинский: Шейнбаум нацелена на конструктив с Москвой
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:19

Посол Софинский: Шейнбаум нацелена на конструктив с Москвой

Кремль выражает готовность развивать конструктивные отношения с новым правительством Мексики после выборов, заявил посол Николай Софинский РИА Новости. Софинский отметил, что РФ открыта к сотрудничеству с любым правительством, избранным мексиканцами.

"Наша позиция такова, что мы всегда открыты к диалогу с любым правительством, которое избрано народом. И готовы развивать отношения в том объёме, в каком готово новое избранное руководство Мексики. Независимо от того, кто победит, вопрос будет за новым мексиканским руководством," — подчеркнул Софинский, комментируя перспективы отношений двух стран после прошедших в Мексике выборов.

По данным системы подсчёта голосов INE, кандидат Клаудия Шейнбаум лидирует на выборах, набирая до 60,7% голосов. Официальные результаты будут объявлены после завершения подсчёта после 8 июня. Президентом станет кандидат, набравший больше всего голосов в одном туре по системе относительного большинства. Инаугурация состоится 1 октября, через четыре месяца после выборов.

Фото: flickr.com/ Secretaría de Cultura Ciudad de México from México (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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