Украинская военная разведка проявляла интерес к истребителям ВКС РФ МиГ-31, способным нести гиперзвуковые "Кинжалы", дислоцированным в районе Севастополя. Об этом рассказал один из задержанных агентов Киева с позывным "Ментор".
"МиГ-31, переделанные под "Кинжал" — основное, что заинтересовало", — заявил "Ментор".
ФСБ обнародовала видео с его признанием. По данным службистов, куратор из ГУР МО Украины поставил "Ментору" задачу совершить диверсию на военном аэродроме в Каче в черте Севастополя, используя взрывчатку, изъятую из тайника.
Ранее ФСБ сообщала, что силовики раскрыли агентурную сеть Украины в Севастополе, созданную для диверсий против военных объектов и инфраструктуры. Были задержаны пятеро агентов, у которых обнаружили три самодельных взрывных устройства.
Фото: russianplanes.net/Alex Beltyukov (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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