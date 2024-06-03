В селе Яльчики, Чувашия, школьникам пришлось раздеваться до нижнего белья перед сдачей ЕГЭ по русскому языку, пишет Telegram-канал Mash. Подростки утверждают, что инцидент похож на случай в Воронеже.
Согласно словам учащихся, неприятный инцидент случился в СОШ села Яльчики. Девочки и мальчики пожаловались, что их заставили раздеться перед охраной для досмотра перед экзаменом. Несколько девочек испытали сильный стресс и позвонили родителям, что в результате и привело к подаче заявления в прокуратуру.
В заявлении утверждается, что сотрудница Рособрнадзора Вера Савчук заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки. Кроме того, во время экзамена она не позволяла учащимся оставаться в уборной дольше 30 секунд. Прокуратура Чувашии и Минобразования региона начали проверку по данному делу. В случае подтверждения фактов обещают наказать виновных.
Фото: commons.wikimedia.org/Dobrislava (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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