Германские политики, депутаты и журналисты по-прежнему проявляют огромный интерес к вопросам, связанным с Россией, заявил посол Александер Ламбсдорфф в интервью ТАСС. По итогам своих консультаций в ФРГ Ламбсдорфф поделился своими впечатлениями о встречах с представителями немецкого общества.

"В Германии я встречался с министром Анналеной Бербок, депутатами Бундестага и журналистами. Интерес к РФ по-прежнему огромен. И у прессы, и у депутатов много вопросов, я был занят 24 часа в сутки", — рассказал посол.

По его словам, самый важный вопрос, который ему задавали в Германии, касался возможности прекращения СВО на Украине. Ламбсдорфф подчеркнул, что, с точки зрения ФРГ, не было риска, что он не вернётся в Москву после этих консультаций.

Напомним, что 6 мая в МИД ФРГ сообщили о решении Анналены Бербок отозвать Ламбсдорффа в связи с обвинениями в адрес России в кибератаках на ресурсы Социал-демократической партии. Мария Захарова назвала отзыв посла очередным недружественным шагом Берлина, отметив, что в отношении обвинений "никаких доказательств не предъявлено". Ламбсдорфф вернулся в Москву.

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