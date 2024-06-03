Москва осведомлена о подготовке провокации ВСУ в Херсоне с инсценировкой гибели населения. Об этом заявил посол Родион Мирошник в интервью РИА Новости. Он отметил, что участие иностранных "постановщиков" не является новостью, поскольку их след просматривается с начала конфликта.

Ранее пророссийские подпольные группы в Херсоне сообщили, что группа режиссёров и военкоров прибыла из Киева в город. Их цель — инсценировка гибели гражданских лиц в медицинских, образовательных и прочих социальных учреждениях якобы в результате ударов ВС РФ. Это нужно для дальнейшего обвинения России в гибели мирных жителей.

"МИД проинформирован о подготовке провокаций, эффект ожидается именно на внешнеполитических площадках, где Киев предполагает поставить нам в вину организованные им же провокации в ходе постановки", — рассказал Мирошник.

Он уточнил, что верификацией занимаются профильные ведомства, а МИД полагается на предоставленные данные.

"След иностранных постановщиков просматривается с начала СВО. Только сначала они везде искали русский след, а сейчас сами фальсифицируют доказательства и выносят их на международные площадки", — добавил дипломат.

Мирошник подчеркнул, что подобные инсценировки имели место в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске. По его словам, за этими действиями часто стоят спецслужбы Лондона, имеющие большой опыт в подобных операциях.

"Это один из методов ментальной войны. Фальсификация и создание виртуальной действительности для убеждения масс и политиков — инструмент, активно используемый Западом для оправдания выделения новых средств налогоплательщиков и продолжения кровопролития", — заключил Мирошник.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)