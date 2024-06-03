Запад поднимает ставки, снимая запрет на удары по территории России. В ближайшее время на Украину начнут прибывать истребители F-16. Вероятно, когда они окажутся в зоне конфликта, пилотам носителей ракет "воздух-земля" и планирующих бомб предоставят свободу действий. Кроме того, Швеция передала Украине два борта дальней радиолокационной разведки Saab 340B. А Франция и Британия — крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

Начинается курортный сезон, и мы видим активизацию атак ВСУ на Черноморское побережье: Крым, Новороссийск, Геленджик. На днях на Кубани отразили очередную массированную атаку, уничтожив пять противокорабельных ракет и 29 беспилотников.

Защищены ли российские курорты от ударов, и какие новые риски для побережья Чёрного моря и других регионов несут в себе разрешение на атаки и новые поставки Запада? Об этом NewsInfo.Ru рассказал Сергей Липовой — Герой России и председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России".

Способны ли ВСУ сорвать курортный сезон?

"Чем хуже у ВСУ положение на фронтах, тем больше они стараются нанести ущерб нашим гражданским инфраструктурам, в том числе и курортным зонам и городам. Идёт полемика о том, что Киев выпросил очередную партию дальнобойного оружия и старается его применить, но не в зоне СВО, а по незащищённым гражданским объектам. И случаи попыток ударить по курортной зоне Черноморского побережья, в том числе и Азовского, повторяются", — отметил Сергей Липовой.

Чем защищено Черноморское побережье?

"Средства ПВО ежесуточно сбивают десятки дронов и ракет. И выдержали массированную атаку на побережье и дронов, и ATACMS. Подразделения ПВО нейтрализуют попытки ВСУ сорвать начало курортного сезона, и у наших военных это очень хорошо получается. Тревожное состояние вполне нормально, но подразделения ПВО делают всё возможное совместно с Черноморским флотом, чтобы курортный сезон ничто не омрачало", — успокоил военный лётчик.

Основной упор киевский режим делает на стратегические объекты — аэродромы, базы, Крымский мост. Но все попытки, как правило, проваливаются, ПВО их успешно нейтрализуют. Курортный сезон не будет сорван, уверен Липовой, российские подразделения надёжно защищают как небо, так и акваторию от дронов и диверсионных групп.

Какие риски несёт разрешение Запада на атаки вглубь территории России?

"Это политическое словоблудие, никакого разрешения нет. Киевский режим давно применяет весь арсенал, который попадает в руки ВСУ. "Разрешим, не разрешим" — это просто игра в демократию перед западной общественностью. На самом деле Киев уже давно пересёк те линии, и нет такого запрета, который бы он нарушил. Как только поступает новая партия вооружения, киевский режим тут же начинает его активно применять, чтобы выпросить очередную партию боеприпасов. И нелегитимный клоун ездит по Европе, выпрашивая хотя бы единичные виды вооружения, что ещё раз говорит об агонии. И они готовы на всё, чтобы её продлить", — заключил Липовой.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)