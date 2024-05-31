Американский подполковник Дэвид Гроссман рассказал телеканалу Украины "Первый западный" о современных западных методах подготовки военных, которые направлены на превращение убийства врага в условный рефлекс.
Гроссман подчеркнул, что современные технологии, такие как симуляторы и нацеливание на объект, способствуют формированию у солдат определённых рефлексов, позволяющих им эффективно выполнять боевые задачи.
"На основе средств подготовки — симуляторов и нацеливания на объект, — мы сделали убийство врага условным рефлексом," — отметил Гроссман.
Он добавил, что такая подготовка позволяет военным "делать своё дело", после чего они будут испытывать радость от "убийства" врага. По словам подполковника, этот подход способствует повышению боеспособности и боевого духа военнослужащих, делая их более эффективными на передовой.
Фото: flickr.com/Fronteiras do Pensamento (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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