Французский политолог Александр дель Валь высказал мнение, что западные санкции против РФ укрепили отношения Москвы и Поднебесной, ослабив доминирование Запада. В колонке Valeurs Actuelles он подчёркивает, что ЕС утратил свои стратегические преимущества и авторитет на международной арене, что привело к разрыву между Западом и миром.
"Главным итогом экономической войны Запада против РФ стало укрепление её партнёрства с КНР и расширение разрыва между Западом и миром. Новое сближение интересов между незападными странами, в центре которых Россия и Китай, ставит серьёзный вызов доминированию Запада", — пишет дель Валь.
Он отмечает, что развивающиеся рынки восполнили значительную часть потерь в торговле между Россией и Западом, что свидетельствует о значительной переориентации глобальных рынков.
Тотальная экономическая война лишила Евросоюз его геоэкономических и стратегических преимуществ, а также авторитета перед остальным миром. Он критикует отказ Европы от российского газа в пользу газа из Катара, Азербайджана и Америки, который подорвал европейскую промышленность и привел к росту цен на газ в ЕС до уровня, в пять раз превышающего американские.
"Москва усиливает сотрудничество с партнёрами. Европа — единственная в мире пожертвовала промышленными конкурентными преимуществами", — отмечает политолог.
Он заключил, что попытки ЕС навредить России привели к негативным последствиям для самого союза, в то время как Россия взяла инициативу на поле боя и готовит масштабное наступление на многих фронтах.
Фото: flickr.com/DHSgov (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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