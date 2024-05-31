Американский предприниматель Илон Маск выразил беспокойство по поводу нарастания эскалации конфликта из-за решения Байдена разрешить ВСУ использовать американское оружие для ударов по России. Об этом Маск написал в соцсети X.
Он прокомментировал противоречивые заявления Байдена разных лет. В 2022-ом Байден говорил, что США не будут поставлять Киеву дальнобойные ракеты, но в 2023 году сообщил о начале поставок этих ракет, а в 2024-ом якобы разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории.
Ранее представитель Госдепа сообщил РИА Новости, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова. Однако президент оставил в силе запрет на применение ATACMS и других дальнобойных средств.
Wall Street Journal ссылается на американских чиновников: США позволят Киеву использовать по России РСЗО HIMARS, GMLRS и артиллерию.
Маск отметил: "Эскалация нарастает. Где она закончится?".
Фото: flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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