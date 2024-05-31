Реки и другие водоёмы, которые ранее служили накопителями углерода, всё чаще становятся источниками выбросов CO2 из-за антропогенного воздействия. Этот новый экологический риск был выявлен группой учёных из Оклендского университета в Мичигане. Результаты их исследования опубликованы в Science.
Водоёмы обычно аккумулируют углерод, выделяемый в процессе разложения листьев и других органических материалов. Однако в условиях глобального потепления активность гнилостных бактерий усилилась. Дополнительно этому способствуют азот и фосфор из удобрений, попадающих в водоёмы.
"Мы не можем рассчитывать на то, что водоёмы будут продолжать удерживать углерод как раньше. Вероятно, мы превращаем их из поглотителей углерода в его источники", — подчеркнул профессор Пол Фрост.
Исследование показало, что ускоренное разложение органики наиболее выражено в регионах с высокой плотностью населения, интенсивной городской застройкой и развитым сельским хозяйством, таких как центральные штаты Америки, юг Канады и Европа. Учёные также выяснили, что дубовая подстилка разлагается быстрее сосновой, что может привести к увеличению выбросов CO2 по мере распространения лиственных лесов на север.
Фото: commons.wikimedia.org/Christian Ferrer (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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