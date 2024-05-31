Исследователи из Медшколы госпиталя Маунт-Синай (ISMMS) выявили мутации в некодирующей части гена RNU4-2, которые приводят к развитию новой формы умственной отсталости. По оценкам учёных, несколько десятков тысяч человек по всему миру страдают от этого нарушения.
"Мы провели генетическое исследование для поиска редких вариаций в некодирующей ДНК, которые могут быть связаны с нарушениями развития нервной системы. Открыли мутации, которые много десятилетий ускользали от внимания из-за сложностей с секвенированием генома", — пояснил доцент ISMMS Дэниел Грин.
По словам учёных, генетические причины развития умственной отсталости остаются неизвестными для 60% пациентов. Предполагается, что многие из этих заболеваний связаны с мутациями не только в генах, кодирующих белки, но и в некодирующей части ДНК, управляющей работой генов.
Руководствуясь этой гипотезой, генетики изучили структуру более 41 000 участков в геноме 5 500 людей с умственной отсталостью неясной природы, а также 46 000 здоровых жителей Британии. Сравнение частоты мутаций позволило выявить неизвестную ранее форму умственной отсталости, связанную с мутациями гена RNU4-2.
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