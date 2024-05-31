Американская компания SNC приступит к строительству нового командного пункта для ВВС США этим летом. Этот борт, известный как "самолёт Судного дня", будет служить резервным командным центром для руководства Штатов в случае ядерной войны, пишет Defense News.

Согласно плану, летом SNC получит первый из пяти Boeing 747-8, который будет переоборудован в пункт Survivable Airborne Operations Center (SAOC). Новый воздушный центр позволит президенту США командовать войсками даже в условиях ядерного конфликта.

В апреле SNC подписала контракт с ВВС США на создание SAOC, который предусматривает завершение строительства до июля 2036-го. Общая стоимость контракта: 13 млрд долларов. SAOC заменит устаревшие E-4B Nightwatch.

Новые самолёты будут оснащены дополнительными антеннами связи, спецоборудованием и камбузом для перелётов. Также их корпус будет модернизирован для повышения устойчивости к радиации и электромагнитным импульсам, вызванным ядерными взрывами. Вспомогательные силовые установки для SAOC будут предоставлены Rolls-Royce.

В апреле 2023-го The Drive сообщил, что новый перспективный самолёт управления E-XX не будет иметь связи с наземными межконтинентальными ракетами и стратегическими бомбардировщиками. Вместо этого он будет использоваться для командования атомными подлодками.

Фото: dvidshub.net/Joshua Plueger (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)