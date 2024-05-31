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Сикорский: Польша отказалась отправлять своих инструкторов на Украину
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:22

Сикорский: Польша отказалась отправлять своих инструкторов на Украину

Польша приняла решение не отправлять своих инструкторов на Украину и обучать украинские подразделения на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. Он подтвердил, что Украина обратилась с запросом о направлении польских инструкторов на свою территорию, однако Варшава не может удовлетворить эту просьбу.

В то же время сообщается, что первая группа военных инструкторов из Франции направляется на Украину, хотя официального подтверждения о дате их отправки из Парижа не поступало.

Кроме того, премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности страны направить своих военных инструкторов Киеву. Она отметила, что литовские военнослужащие могли бы помочь ВС Украины с обучением, работая вместе с другими союзниками.

Фото:flickr.com/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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