Польша приняла решение не отправлять своих инструкторов на Украину и обучать украинские подразделения на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский. Он подтвердил, что Украина обратилась с запросом о направлении польских инструкторов на свою территорию, однако Варшава не может удовлетворить эту просьбу.
В то же время сообщается, что первая группа военных инструкторов из Франции направляется на Украину, хотя официального подтверждения о дате их отправки из Парижа не поступало.
Кроме того, премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности страны направить своих военных инструкторов Киеву. Она отметила, что литовские военнослужащие могли бы помочь ВС Украины с обучением, работая вместе с другими союзниками.
Фото:flickr.com/President Of Ukraine from Україна (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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