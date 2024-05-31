Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре, так как в последние годы в них возникло много проблем.

В беседе с журналистами он отметил: "Не знаю, почему было две попытки революции в 2020–2021 гг. и в 2022 году. Предыдущий посол США много чего испортила в те годы, и это нуждается в исправлении".

Кобахидзе подчеркнул, что финансируемые Штатами неправительственные организации активно участвовали в протестах, призывая к созданию нового кабмина с их участием.

"Речь идёт о профинансированных из Америки организаций, которые стояли на революционной сцене, призывая к отставке правительства. Поэтому отношения с США нуждаются в пересмотре", — добавил он.

Эти заявления подчёркивают необходимость пересмотра двусторонних связей между Грузией и Вашингтоном, учитывая негативное влияние определённых действий в предыдущие годы.

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