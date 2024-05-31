Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что страна предоставит Украине ещё одну систему ПВО Patriot и выделит €500 млн помощи.
"В НАТО мы за принцип "один за всех и все за одного". Сейчас мы должны укреплять противовоздушную оборону Украины. Германия отправляет ещё один Patriot и предоставляет 500 млн евро", — добавила она, отметив, что впереди много работы.
Ранее министр Борис Писториус в ходе своего визита в Одессу обещал Украине новый пакет военной помощи на €500 млн. Во время поездки он также провёл переговоры с коллегой из Украины Рустемом Умеровым.
Германия остаётся вторым по объёмам поставщиком вооружений для киевского режима после США. Объём поддержки со стороны ФРГ составляет €28 млрд. В бюджете на 2024 год на эти цели заложено более €7 млрд. На сегодняшний день Германия поставила ВСУ две системы Patriot, и вскоре Киев получит третью систему от ФРГ.
Фото: defensie.nl/Ministerie van Defensie (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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