Министр Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность формирования военного подразделения из находящихся в стране украинских мужчин призывного возраста для отправки на Украину.

Сикорский отметил, что Польша получила запрос от Украины на обучение, но пришла к выводу, что будет безопаснее подготовить подразделение непосредственно из украинцев в Польше и подлежащих призыву в ВСУ.

"Будет эффективнее подготовить украинское подразделение в Польше из подлежащих призыву украинцев, это будет безопасным способом помочь Украине", — сказал он.

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что переговоры с Киевом относительно двустороннего соглашения находятся на завершающей стадии, выразив надежду на подписание до саммита НАТО в Вашингтоне.

Ранее Йенс Столтенберг по итогам саммита в Праге сообщил, что союзники продвинулись в трёх ключевых вопросах поддержки Киева: улучшении координации в поставке оружия и обучении личного состава, определении многолетней финансовой поддержки и евроатлантической интеграции Украины, хотя окончательные решения ещё не были приняты.

Фото: www.gov.pl/Ministry of Foreign Affairs of Poland (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)