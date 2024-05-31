Министр МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает против того, чтобы Североатлантический альянс становился непосредственным участником СВО. Эту позицию он озвучил в ходе беседы с журналистами в Праге, где прошло заседание глав внешнеполитических ведомств НАТО.
Фидан пояснил: "Сегодня мы обсудили украинский вопрос. Турция поддерживает помощь Украине, укрепление её возможностей для сдерживания. Но мы не хотим, чтобы НАТО была частью этой войны".
Он добавил, что членам НАТО нужно понимать и осознавать необходимость в балансе. Министр подчеркнул, что вовлечение НАТО в конфликт принесёт ещё больше кризисов и распространит конфликт на региональном уровне.
Эти комментарии были распространены пресс-службой Министерства иностранных дел Турции, подчёркивая стремление Анкары к поддержанию региональной стабильности и избежанию прямого вмешательства блока в противостояние между Москвой и Киевом.
Фото: flickr.com/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Грузия заявила о необходимости пересмотреть отношения с США
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре, так как в последние годы в них возникло много проблем.
Евстигнеева: РФ потребовала от США ответить на вопрос о ядерном оружии в АТР
Москва потребовала от США дать прямой ответ относительно намерений по возможному размещению ЯО на территории союзников в Азии. Об этом заявила Анна Евстигнеева, зампред при ООН, в ходе заседания Совбеза, посвящённого ситуации в КНДР.
Артисту Юрию Куклачёву провели операцию и установили кардиостимулятор
Советский и российский артист цирка Юрий Куклачёв, полюбившийся всем за сценки с кошками, недавно перенёс сложную операцию. Мужчине подключили кардиостимулятор, рассказала РИА Новости Ольга Кардокене, представляющая Юрия Куклачёва.
В Ростовской области открылся детский хирургический центр инновационных технологий
В Ростове-на-Дону сегодня, 31 мая, состоялась церемония открытия нового хирургического корпуса инновационных технологий при областной детской клинической больнице.