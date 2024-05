Министр МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара выступает против того, чтобы Североатлантический альянс становился непосредственным участником СВО. Эту позицию он озвучил в ходе беседы с журналистами в Праге, где прошло заседание глав внешнеполитических ведомств НАТО.

Фидан пояснил: "Сегодня мы обсудили украинский вопрос. Турция поддерживает помощь Украине, укрепление её возможностей для сдерживания. Но мы не хотим, чтобы НАТО была частью этой войны".

Он добавил, что членам НАТО нужно понимать и осознавать необходимость в балансе. Министр подчеркнул, что вовлечение НАТО в конфликт принесёт ещё больше кризисов и распространит конфликт на региональном уровне.

Эти комментарии были распространены пресс-службой Министерства иностранных дел Турции, подчёркивая стремление Анкары к поддержанию региональной стабильности и избежанию прямого вмешательства блока в противостояние между Москвой и Киевом.

Фото: flickr.com/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)