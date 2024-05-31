Ресурс "Военная хроника" изучил передвижение ВСУ в районе Часов Яра. По данным анализа, значительное внимание уделяется сохранности личного состава в бронетехнике. Это подтверждается примером недавнего инцидента с подрывом командно-штабной машины США M577 A1GE.

"Такая техника используется не по прямому назначению, а для переброски снарядов, воды и еды к передовым укрепрайонам", — говорится в материале.

Видеозаписи, опубликованные в Telegram-канале "Военной хроники", демонстрируют, что маршруты движения техники ВСУ отслеживаются беспилотными аппаратами. В конце одного из таких маршрутов был зафиксирован подрыв машины на мине.

"Косвенно это подтверждает, что разведывательно-ударный контур успешно функционирует", — подчёркивается в анализе.

Этот анализ показывает, что ВСУ продолжают активно использовать бронетехнику для логистических задач, несмотря на повышенный риск и постоянное наблюдение со стороны российских дронов.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)