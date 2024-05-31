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Джабаров: РФ готовит ответ на удары вглубь территории страны
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:38

Джабаров: РФ готовит ответ на удары вглубь территории страны

ВСУ попытались нанести массированный удар десятками дронов и противокорабельными ракетами по Краснодарскому краю. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил об успешном отражении атаки на Крымский мост.

В интервью "Парламентской газете" первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал о возможном ответе России и опасениях Запада.

"Заявления западных лидеров, что они только сейчас разрешают ВСУ бить вглубь России — это враньё. Все данные о целях заранее проработаны и внесены в расчёты. Иногда создаётся впечатление, что на Западе политики потеряли голову. Если мы нанесём удары по одному из мостов через Днепр, в районе Киева? Пока все идёт к этому", — отметил сенатор.

Он считает, что у России есть полное моральное право, если Запад будет бить по удалённым от линии соприкосновения регионам, наносить упреждающие и ответные удары по странам, поставляющим оружие киевскому режиму. Об этом надо предупреждать — что рано или поздно российские военные предложат такой план.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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