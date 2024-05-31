Наёмник из Нидерландов, служивший в "Интернациональном легионе" ВСУ, скончался 20 мая в районе Часов Яра, пишет Dutch News со ссылкой на МИД страны.
"Гражданин Нидерландов, добровольно отправившийся воевать на Украину, умер на поле боя", — передаёт издание.
Согласно данным Dutch News, этот мужчина стал третьим гражданином Нидерландов, умершим в ходе спецоперации на Украине. Уточняется, что с момента начала СВО на Украину приехали несколько десятков граждан Нидерландов.
Ранее стало известно о гибели американского наёмника Яна Бердетта, который также служил в рядах Вооружённых сил Украины.
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