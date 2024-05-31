Россия применяет "тактику тысячи порезов", которая позволяет ей прорвать фронт там, где украинские ВС не смогут оперативно перебросить подразделения, заявил киевский политолог Руслан Бортник, директор Украинского института политики.

"Если россияне продолжат придерживаться тактики тысяч порезов и вторгаться батальонно-тактическими группами с разных направлений, хватит ли у ВСУ сил закрыть все дыры?", — задался вопросом Бортник.

По его словам, линия фронта постоянно расширяется, а ВСУ не могут удерживать резервы на всём протяжении линии соприкосновения. Эксперт отметил, что украинские военные могут лишь растягивать свои части, что превращает их в тонкую линию обороны, которая, по его мнению, "сразу порвётся" при наступлении ВС РФ.

"Где они ударят — угадай", — добавил политолог.

Накануне глава администрации Харьковской области сообщил РИА Новости, что российские войска освободили половину Волчанска, а ВСУ стянули к городу большие резервы.

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